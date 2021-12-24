葉宜津、趙永清24日進行地方機關巡察行程，先是到了埔里聽取福興農場開發案的辦理情形，並實地視察，縣府建設處副處長陳錫慶也進行開發案的簡報。(縣府提供／吳建輝南投報導)

會後葉宜津表示，這2年因為疫情影響，各地觀光大受影響，肯定縣府的努力是有目共睹，但仍提出清境農場周遭違法旅宿問題，希望縣府能改進。(縣府提供／吳建輝南投報導)

24日上午監察院監委葉宜津、趙永清到南投縣埔里鎮福興農場關心開發案進展狀況，縣府秘書長洪瑞智全程陪同，並一同回到縣府聽取簡報，會後葉宜津表示，這2年因為疫情影響，各地觀光大受影響，肯定縣府的努力是有目共睹，但仍提出清境農場周遭違法旅宿問題，希望縣府能改進。

葉宜津、趙永清24日進行地方機關巡察行程，先是到了埔里聽取福興農場開發案的辦理情形，並實地視察，縣府建設處副處長陳錫慶也進行開發案的簡報，會後才到附近親水公園進行實地視察，下午則是到縣府聽取一級行政主管的縣政施政簡報。

會中縣府秘書長洪瑞智表示，福興溫泉區主要是為了安置廬山溫泉區的受災業者，包括家園及產業部分，經縣長努力已投注33億5000萬元預算，工程也如期完工，並且完成43家廬山溫泉業者的專案讓售，另外剩餘7公頃的土地也將進行標售，對縣府財政將會有很大挹注。

另外監委也提出清境農場周邊違建問題；縣府建設處長李正偉則回應，自他擔任處長至今已7年，就不曾發過任何一張同意執照，對於違建的把關不遺餘力，今年3月也才拆除1間4層樓的違建民宿。

趙永清表示，福興溫泉區的電力試航可朝向使用地熱能源達到永續綠能的期望，也建議縣府可以發展原民觀光及深旅遊；葉宜津也說，今日來南投巡查重點的福興農場及清境農場的部分，縣府的努力也是有目共睹，對於違法旅宿的部分做了很大的改進，也期望福興農場能如期的如縣府期待帶動周邊觀光，並且盡快安置原廬山溫泉區業者，進而帶領南投再創溫泉觀光的新高峰。