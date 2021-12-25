戴資穎在2021 BWF世界羽球錦標賽拿下亞軍，但受到傷勢影響被山口茜直落二擊敗。身為世界球后卻沒有拿過世錦賽冠軍，大陸的羽球球迷也覺得奇怪。《愛羽客羽毛球網》引述金牌男雙名將蔡贇的評論：「從技術上講，戴資穎步法靈活，進攻兇猛，手上停頓假動作和反手更是一絕。要是所有人都不做假動作，你如何知道怎麼對付善於做假動作的人呢？很明顯戴資穎的成熟讓假動作的應用和防範成了世界性問題。」

既然戴資穎的基本功非常成熟，佯攻亦極為出色，為何拿不下世界冠軍？

該網歸納出的原因有兩點，分別是性格與打法的問題。戴資穎的性格被評為太「佛系」，2017年她接受國際羽總專訪時說：「我從沒想過我會得到任何冠軍，但我總是全力以赴，我只是不想讓大家失望，要讓他們看到最精采的比賽。」這並非戴資穎不看重勝負，她該年擁有全部選手最佳的勝率，只是她在大賽上碰到那些精神力量極為強大的對手，引出她打法上的問題。

該文分析戴資穎的球路詭譎，屬於較為冒險的打法，手感好的時候無論是誰都招架不住，但狀況不好的時候又會送出失誤而輸得莫名其妙，這種兩面刃打法在大賽更容易受到壓力影響。「山口茜可能都沒發現自己是怎麼贏的。」除了身上有傷，戴資穎賽後也表示此戰自己發揮得不理想。