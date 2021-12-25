僑泰高中進修部舉辦「boxing day暨助獨老過好年愛心園遊會」，學校師生與社區民眾同樂。(僑泰高中提供／林欣儀台中傳真)

僑泰高中美容科學生在活動現場幫外標肩頸按摩、保養指甲。(僑泰高中／林欣儀台中傳真)

為關懷社區中的長輩及獨居長者、弱勢民眾，僑泰高中進修部24日晚間舉辦「boxing day暨助獨老過好年愛心園遊會」，邀請鄰里長輩到校，與師生一起參與活動，共度溫馨的平安夜，兒活動中物品義賣所得則捐給華山基金會，盼將愛心最大化、協助弱勢族群過好年。

僑泰高中表示，進修部每年舉辦聖誕夜愛心園遊會，今年擴大邀請鄰里長輩參與，除樹王里長陳俞樺帶領里內十餘位長者參加，新住民協會烏日區理事長高萍、成功國中補校主任孫慕蘭、東峰國中補校組長楊禮謙也到場，氣氛熱鬧。

活動在晚間7點鐘展開，進修部主任林建成裝扮成耶誕老人，在校門口迎接客，温順德校長一一致贈貴賓禮品，分享聖誕節的喜悅；各班學生代表親自奉茶與講好話，展現對長者的尊敬；美容科學生則在李鶯美老師的指導下，幫外賓肩頸按摩及指甲保養。

緊接著，餐飲科新住民專班舉辦新住民美食饗宴，學生製作家鄉料理供來賓品嚐，參與者感受不一樣的平安夜。而僑泰家長會長賴富源白天剛參加學校的體育日活動，晚上又抽空到校，一同感受進修部的教學成果，也參與義賣活動，展現對弱勢獨老的愛與關懷。

溫順德表示，學校除了致力課業與技藝的教導，更重視品德教育，以重整潔、守秩序、有禮貌、能關懷為四大目標，愛心園遊會正是「能關懷」的最佳實踐。邀請鄰里長輩參與也增進學校與社區的互動，讓里民感受進修部辦學的用心。

陳俞樺則說，這場愛心園遊會顛覆了他對進修部學生的看法，看到學生們有禮貌又熱心公益、願意關懷弱勢，以所學回饋社會，他與里民都非常的感動。