坤輿公司有意在苗栗縣造橋鄉龍昇村設置事業廢棄物掩埋場，居民強烈反對並組成自救會，近日再次拉白布條抗議，不過有自救會成員在臉書留言「「有幹部問我，難道沒有辦法阻止苗栗縣政府？我說除非有人可以犧牲自己幹掉徐耀昌這垃圾」，竹南警分局依檢察官指示，25日以依涉嫌恐嚇及妨害名譽罪發出傳喚通知書通知陳姓幹部到案說明。

坤輿公司掩埋場試運轉計畫，因為自救會抗爭，在今年3月5日被苗栗縣政府中止，但事後坤輿提出訴願，經過環保署審議，9月24日將縣府處分撤銷，並要求縣府2個月內另為適法處分，縣府環保局近日依法將再次放行試運轉計畫，因此使得自救會再號召成員抗議。

不過抗議事件還沒落幕，自救會就有幹部在臉書發激動言論，認為苗栗縣府督導不周，揚言幹掉縣長徐耀昌。轄區竹南分局獲報後，立即報請苗栗地檢署指揮，依檢察官指示依涉嫌恐嚇及妨害名譽罪，下午發出傳喚通知書，要該名幹部到案說明。

竹南警方表示，自救會成員的臉書發文已涉恐嚇等罪嫌，警方秉持保障合法、取締非法、制裁暴力等原則，對民眾合法爭取權利都尊重及支持，但若有暴力及違法必依法偵辦，再次呼籲坤輿公司與陳抗團體都應保持理性，切勿使用暴力或其他非法方式。