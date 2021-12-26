孫文學校總校長張亞中與資深媒體人彭文正於25日下午14時在凱道發起「論文速還真」群眾集會活動，訴求還原論文真相。對此，東華大學教授施正鋒也對「論文門」提出新疑點，定稿紙質應該是最好的，不是普通的紙，但那個看起來好像是草稿，斑駁好像泡到茶水，博士的都是最好的紙，絕對不是那種紙！且國家圖書館都是收藏國內的，為何要收藏一份她的論文？

施正鋒今（26）日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》表示，她的博士證書或是學位，過程是怎麼樣？其實撲朔迷離，現在有太多人拿博士，過程應該都有SOP，為何論文會拿不出來？一般而言，美國的論文會放在密西根大學，施正鋒說，他太太把他的論文寄給密西根大學後，密西根大學還回函表達謝意。但為何她拿不出來？這很奇怪。如果怕論文被找到怕丟臉，把論文丟出窗外，就找不到，也有人做這種事情。

施正鋒質疑，有人拿出一頁一頁的，好像淹到水的感覺。但論文印出來之後，除了印平裝精裝送給老師等等，通常留底的紙會很好，怎會那個樣子？有些章節有切齊，有些沒有切齊。那時候應該只有打字機，還沒有電腦（個人或終端機），怎會有設定沒設定？

施正鋒表示，最奇怪有兩個地方，一個是國家圖書館，國家圖書館照說是收藏在台灣寫的，為何要收藏一份她的論文？李總統和馬總統有嗎？且她回台灣以後，取得教職，升等論文為何要保密30年？有甚麼不可告人的地方？她那時應該算是歸國學人，很簡單，就拿給我們看一下就好了，拿給我們看對國家安全有什麼大的影響？反而就是因為這樣遮遮掩掩，不可告人，是不是有把柄在外國手裡？

施正鋒強調，光是拿出來的部分，應該是定稿最好的，紙質應該是最好的，不是普通的紙，但那個看起來好像是草稿，斑駁好像泡到茶水，博士的都是最好的紙，絕對不是那種紙，而且不同章節還不一樣。最後階段老師願不願意幫你簽？有些老師一開始覺得不錯就先簽了，有些要先看才簽，有些老師根本拒簽，所以到底發生什麼事情？