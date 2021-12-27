廣達旗下資料中心解決方案雲達5G Open Lab今日舉行開幕典禮，廣達董事長林百里表示，元宇宙是科技發展第三波浪潮，將改變未來10～20年全人類生活，商機將遍地開花，而廣達從筆電以來，每一波科技浪潮廣達都領先業界，元宇宙所需的關鍵硬體，包括AR、VR、雲端伺服器、AI伺服器、機器人、IoT廣達都已經做好了，5G可以把所有硬體連結起來成為解決方案，廣達也做好了，面對元宇宙多到不可計數的客戶，廣達與英特爾一起開設5G Open Lab，以開放的態度與合作夥伴一起迎接商機。