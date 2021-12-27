距離台股2021年封關僅剩三個交易日，外資已啟動耶誕長假模式，盤面轉由內資主控，惟集團作帳行情仍舊「強強滾」。華新集團旗下和鑫（3049）亮燈漲停，彩晶（6116）也大漲逾5％，中美晶（5483）、國巨（2327）、友達（2409）等旗下個股同步繳出活躍表現，年底作帳衝刺最後一波，集團股「歲末掏金」。

台股27日開盤持續走揚，盤中再創18099.78點歷史新高，法人指出，台股近期「三資齊聚」，在外資「捨不得放假」、連兩日買超高達123.3億元，而內資投信、集團作帳行情亦熱絡，集團股作帳行情也搶衝年底前最後一波，助攻價值低估之產業龍頭股、業績股「起飛」。

市場預期，年底前集團作帳股有望為行情加溫，觀察27日集團股表現，則由華新麗華集團旗下觸控廠和鑫表現作最靚，股價亮燈漲停，面板股彩晶也大漲逾半根漲停板；中美晶、環球晶同步上漲逾2％；鴻海集團則由網通廠建漢勁揚近6％領軍，低軌衛星概念股台揚、面板股群創上漲1～3％。