由財團法人光電科技工業協進會主辦的「第三十屆國際光電大展」今日(12月21日)於台北南港展覽館一館展出為期三天的科技盛宴。中美晶(5483)集團積極發展創新科技關鍵-化合物半導體，如碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)、砷化鎵(GaAs)、鉭酸鋰(LiTaO3)及鈮酸鋰(LiNbO3)等。此次展覽，中美矽晶集團攜手旗下半導體子公司環球晶(6488)及轉投資事業-宏捷科(8086)、朋程(8255)、兆遠(4944)，於化合物半導體專區呈現集團深耕成果。

此次展覽中，環球晶圓預計展出包含：碳化矽晶圓、超薄碳化矽晶圓、碳化矽晶球以及氮化鎵磊晶晶圓等具高附加價值的利基產品，展現環球晶圓深耕化合物半導體產業多年嫻熟的技術優勢；環球晶圓更結合其長晶及晶體加工領域豐厚的製造經驗，成功開發各尺寸別的碳化矽、氮化鎵晶圓產品，其研發成果深受國內外客戶肯定。此外，環球晶圓憑藉堅實的研發團隊與純熟的研發實力，以及適時發揮中美集團整合綜效，積極佈局化合物半導體市場，搶攻電動車、快速充電、5G產業，持續為環球晶圓注入營收成長動能，創造未來獲利空間。

宏捷科技以無線通訊與光通訊為主軸，展出5G通訊、低軌道衛星通訊以及光達(LiDAR)之技術，圍繞在低延遲、高速率、雲端大數據等車用通訊與駕駛安全上。宏捷科技專注於三五族化合物半導體-砷化鎵多年，在無線通訊與光通訊領域上提供多元化的專業技術並提供客製化製程需求，讓客戶能在市場中以差異化的產品提高競爭優勢，其技術應用包含消費性通訊產品如手機、WiFi之功率放大器與低噪放；基礎建設如基站、低軌道衛星以及光學VCSEL如臉部辨識ToF、光達LiDAR等。宏捷科技憑藉著技術持續演進、與產能擴充，結合中美矽晶集團的資源投入，站穩全球前三大六吋砷化鎵代工廠，並投入第三代化合物半導體氮化鎵技術開發，未來將切入基礎建設之射頻應用。

朋程科技目前產品逐步走向節能減碳，從燃油車發電機二極體、高效二極體到超高效二極體，未來在碳中和議題下，電動車將取代燃油車，此次主打新能源車領域產品，包含碳化矽(SiC)模組、IGBT模組及充電樁。朋程在發電機二極體領域潛心經營多年，在車用發電機二極體為全球市佔領先地位，在新能源車市場中，公司亦展現車用功率模組研究開發能力，於展覽中展出新能源車之碳化矽(SiC)模組及IGBT模組，朋程也將SiC應用拓展至充電樁及工業機械等；除在原有燃油車發電機二極體市佔率第一外，亦積極佈局未來新能源車功率模組市場。

兆遠科技此次展出關鍵元件製造所需的基板材料，包含：LED應用之藍寶石基板、VCSEL應用之砷化鎵基板以及聲波濾波器應用之鉭酸鋰及鈮酸鋰基板等。兆遠科技在硬脆材料之長晶及晶片加工領域深耕多年，近年更在5G關鍵元件-聲表面波濾波器基板材料上持續投入研發及擴充產能，已成為日系及韓系客戶的重要合作夥伴，並陸續開發各區域客戶。大尺寸產品開發一直是兆遠科技與客戶合作的重要基石，此次展出的六吋圖案化藍寶石基板及近期開發之八吋藍寶石基板，對於mini LED與次世代micro LED應用產品具有關鍵領導指標，此次展出的研發成果亦包含四吋與六吋砷化鎵基板以及完整自主生產能力之四吋/六吋鉭酸鋰及鈮酸鋰晶棒及拋光片。

隨5G、IoT、AI及電動車等各項科技創新，對於其關鍵材料-半導體-的性能要求也越趨嚴苛。化合物半導體的優異物理特性獲得矚目，成為創新的解決方案。中美矽晶集團掌握良機，在半導體供應鏈拓展版圖、整合上下游；透過環球晶圓的化合物半導體晶圓、宏捷科技的砷化鎵專業代工、朋程科技的車用功率模組、兆遠科技的關鍵元件基板，充分發揮各自優勢、以合作擴大綜效、建立其化合物半導體供應鏈的國際領先地位。