2022新年即將到來，台中市政府將於12月31日晚間在西屯區中央公園舉行「虎彩繽紛，閃耀台中跨年夜」晚會，台中市警察局呼籲，參與跨年晚會活動者，多利用台中捷運（松竹站）及台鐵（松竹車站）轉搭接駁公車，及公共汽車等大眾運輸工具，使用個人運具民眾勿任意違規停車，並遵守員警、義交之指揮疏導，共同維持交通秩序及行車順暢。

台中市警察局指出，接駁公車路線規劃共分為4個路線（各線均每隔10至15分1班，坐滿或時間到即發車，12月31日17時起至2022年1月1日01時30分止，接駁車數量約130-140輛，視當天狀況調整。)

（一）市政府線（建議搭乘台中捷運往北屯方向民眾搭乘本線）

1、接駁點：

(1)市政府接駁站：文心路（捷運市政府站前）路側空間

(2)中科路會場接駁站：中科路（中央公園遊客中心）路側空間

2、接駁動線：

(1)去程：市政府接駁站→市政北一路→惠中路→青海路→ 文心路→甘肅路 →中科路接駁站。

(2) 返程：中科路接駁站→文心路→市政府接駁站。

（二）秋紅谷線：（建議搭乘長途客運民眾搭乘本線）

1、接駁點：

(1)秋紅谷接駁站：市政北七路路側空間

(2)凱旋路會場接駁站：凱旋路(近敦化路二段)路側空間

2、接駁動線：

(1)去程：秋紅谷接駁站→ 朝富路→朝馬路→臺74線快速道路→環中路→凱旋路接駁站。

(2)返程：凱旋路接駁站→黎明路→臺灣大道→ 河南路→市政北七路→秋紅谷接駁站。

（三）北水湳線：(外縣市民眾自國1大雅交流道下匝道者，車輛停放於北水湳停車場搭乘本線)

1、接駁點：

(1)北水湳接駁站：經貿九路(近中科路)路側空間。

(2)凱旋路會場接駁站：凱旋路(近敦化路二段)路側空間。

2、接駁動線：

(1)去程：北水湳接駁站→經貿九路→凱旋路→凱旋路接駁站。

(2)返程：凱旋路接駁站→凱旋路→黎明路→經貿九路→北水湳接駁站。

（四）松竹線：(建議搭乘台中捷運往高鐵台中站方向及搭乘台鐵民眾搭乘本線)

1、接駁點：

(1)松竹車站-軍福十九街(近南興路)路側。

(2)中科路會場接駁站：中科路(中央公園遊客中心)路側空間。

2、接駁動線：

(1)去程：松竹接駁站→ 松竹路→敦化路→中科路→中科路接駁站。

(2)返程：中科路接駁站→中科路→河南路→文心路→ 北屯路→松竹接駁站。

另外，計程車上下客區：排班區設置於敦化路近啟航路路口(於敦化路上車往啟航路)，進場時間為12月31日晚間22時起，散場時間經由經貿路駛離。

警方指出，因中清路二段（經貿九路至黎明路）牛埔橋改建工程，自12月21日至111年12月8日全天封閉中清路雙向全車道。因封閉路段位處跨年晚會旁國1大雅交流道重要道路，提醒參加活動民眾注意相關交通管制措施。

(一)往大雅方向：建議利用中平路便橋、中科路、經貿路改道，避免交通衝擊。

(二)往市區方向：建議利用凱旋路、經貿路改道，避免交通衝擊。

(三)請用路人行駛施工路段時，請配合交維及相關指示設施遵循方向減速慢行，避免發生交通意外。