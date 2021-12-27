遠東集團旗下裕民航運自110學年度起，於國內各海事大學設置裕民航運獎學金，另外為鼓勵航海及輪機相關科系學子們積極投入旗下事業，除優先晉用表現優異同學成為裕民航運所屬培育生，贊助修業期間每人約24萬元的學雜費、住宿及訓練費用補助，並主動安排在校期間海上實習機會，畢業後至少4年就業機會。

裕民航運總經理王書吉出席臺灣海洋大學「裕民航運獎學金暨培育生助學金頒獎典禮」，現場頒發500萬元獎學金暨培育生助學金，並勉勵在場學子們要學以致用，在散貨船上工作相對能開拓國際視野及體認趨勢，在越是惡劣的環境所帶來的危機都是存在著機會。

王書吉表示，裕民重視臺灣船員培養，同時關注環保碳排放議題，投資建造LNG雙燃料船舶亦是同業先驅，將持續挹注資源與學校共同培育海勤人力，使海事航運人才源源不斷，為本國海洋事業發展貢獻心力。

臺灣海洋大學校長許泰文強調，海大積極用心培育航海及輪機人才，厚植海洋國家軟實力，與裕民公司在實習及學術合作後，使學生與產業密切接軌、更具競爭力。