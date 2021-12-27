深受台灣民眾喜愛的通訊軟體LINE，除了聊天功能外也持續增加不同服務，日前LINE TODAY就公布「2021年度十大熱門新聞話題」，榜首由振興券相關內容奪下，第二名也與防疫有關，至於奪下榜單第三名的則是藝人接連婚變的新聞。

因新冠肺炎肆虐，台灣更在5月開始出現嚴重本土疫情，今年民眾對疫情相關新聞都特別關心，10大熱門新聞中有5名都跟疫情有關，其中與加碼振興券有關的內容更一舉奪下榜首；第二名則是本土疫情好轉，相隔69天終於從三級警戒降為二級警戒的防疫懶人包。其餘與防疫有關的新聞還有第四名的三級警戒時，學校停課造成家長崩潰，第七名的預約疫苗不用等簡訊及第八名的各項紓困金誰能領。

榜單第三名則由福原愛、大S、王力宏等知名藝人接連婚變的消息奪下；第五名則是今年10月時，花東因暴雨發生嚴重土石流的新聞；第六名則是今年5月高雄興達電廠事故，造成全台緊急分區輪流停電；第九名則是台灣選手在東奧創下史上最佳成績，奪回2金4銀6銅共12面獎牌；最後一名則是金鐘影帝龍劭華猝逝，享壽68歲。

LINE TODAY表示，除了與媒體合作展現多元觀點外，也會再強化與台灣電影、戲劇、音樂等產業的合作，發揮平台影響力，讓更多優質的內容被視聽眾看見。