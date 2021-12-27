不少人到了三峽，都會到「禾乃川國產豆製所」吃碗豆腐冰，是當地的知名景點之一，其實豆腐冰背後的故事，更有滋味。甘樂文創創辦人林峻丞12年前因感嘆家鄉的人文消逝，成立小草書屋陪伴高風險家庭的孩子，並在老街旁經營起甘樂食堂、禾乃川國產豆製所、合習聚落和小草書屋、青草職能學苑等，不僅給予孩子謀生能力，也讓地方文化重現生機；一個善的初心，逐漸茁壯為地方創生典範。

甘樂文創的「小草書屋」多年來陪伴了上百名三峽高風險家庭孩子，周一至周六孩子們課後不再漫無目的遊蕩，有地方學習；隨著小草書屋的孩子長大，林峻丞開辦「青草職能學苑」，找來在地職人教授土木泥作、木雕工藝等課程，讓孩子更了解家鄉特色並習得一技之長，好好長大後，與家鄉土地有連結，日後可返鄉生活。

除此之外，甘樂文創也成立與土地連結的文化產業，「禾乃川國產豆製所」生產優質豆製品，更聘雇更生人、中輟生、二度就業家長、弱勢青少年，嘗試解決教育與就業挑戰；「甘樂食堂」作為藝文展演餐廳、發行「甘樂誌」報導台灣土地文化、「甘樂旅宿」串連地方工藝師與藝術家推出人文旅遊體驗，讓在地永續發展。

林峻丞回想，一路走來在地方發展商模或產業都需要不斷的學習，若是有平台讓各地方的社區營造組織交流成長，甚至提供資源轉型，發展為地方創生團隊，才能永續經營下去。

今年信義房屋成立40周年，與前國發會主委陳美伶共同成立「台灣地方創生基金會」，希望可以扶植在地產業，讓台灣不再有偏鄉；而甘樂文創即是台灣地方創生基金會的董事之一。

台灣地方創生基金會董事長陳美伶說，新北三峽「甘樂文創」創辦人林峻丞、南投竹山「小鎮文創」創辦人何培鈞、台南官田「把菱殼變菱炭」的顏能通、花蓮家咖哩創辦人任聿新，4名來自台灣北、中、南、東的地方創生典範案例擔任台灣地方創生基金會董事，他們深耕地方，不僅容易蒐集地方需求、協助串接資源，皆是青壯世代，也象徵傳承，未來也能讓參與台灣地方創生基金會平台的團隊彼此學習。

信義企業集團創辦人周俊吉認為，地方創生是讓「台灣不再有偏鄉」的解方之一，過去台灣許多地方因為沒有穩定的產業支撐，人口外流導致村子消失、小學廢校，因此地方創生發展「產業」十分重要，唯有發展經濟，人才才能回流，台灣的鄉鎮才能永續發展。