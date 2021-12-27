深陷債務危機的中國恒大表示，「保交樓」持續提速，截至12月26日，恒大集團12月以來在廣東、山西、四川、河北、甘肅、山東、廣西、陜西、江蘇、遼寧等18個省份各項目陸續批量交付。恒大稱，隨著復工復產的全面推進，12月份各地有115個項目計劃交付，集團上下將日夜奮戰，全力衝刺，確保完成本月交樓3.9萬套的目標。

恒大26日晚召開復工復產保交樓周例會稱，12月截至26日，全國項目復工率為91.7％，較9月初保交樓誓師大會時提高40個百分點。

市場分析，恒大之所以大動作再召開復工復產會議，和先前恒大多個地方公司傳出拖欠薪資而罷工的消息有關，冀望以此平息負面傳聞。綜合陸媒報導，市場23日傳出，恒大湖南、廣西、山西等公司先後公布，因其拖欠工資遭到全體員工罷工，復工時間未定。對於恒大集團創辦人許家印信誓旦旦的「保交樓」能否實現，市場相當憂心。

香港經濟日報稍早報導，大陸微博23日晚間傳出恒大員工罷工的消息，瞬間在市場鬧的沸沸揚揚。根據網上流傳的照片，包括長沙恒大珺悅府工程部、恒大廣西公司、恒大山西公司都相繼發佈通知，因所在公司拖欠員工公積金及工資，現全體罷工，罷工期間所有業務停辦，具體復工時間待定。