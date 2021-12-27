重型運載火箭運載能力相當於一次性發射一座天宮空間站

中國在2021年達成包括中國太空站、祝融號火星車探測、嫦娥5號月壤採樣等一系列成就之後，將持續研發多型新式火箭，包括用於深空探測與載人登月的新式重型運載火箭及載人火箭、重複使用火箭。

大陸國家航天局副局長吳豔華表示，現在中國還有多型運載火箭正在研製階段，未來幾年內將完成首飛。（圖／央視截圖）

據《澎湃新聞》報導，大陸國家航天局副局長吳豔華在接受媒體專訪時表示，現在中國還有多型運載火箭正在研製階段，未來幾年內將完成首飛。其中包括可以將150噸重的航天器送入近地軌道的重型運載火箭，相當於一次性發射一座天宮空間站。同時，它還可以將30噸重的航天器送到月球，相當於4個嫦娥5號探測器。未來，它將滿足較長時間內的深空探測和載人登月等重大航太任務。目前，該型火箭已處於方案深化論證和關鍵技術攻關階段。

吳豔華表示，運載的能力有多大，航太的舞臺就能夠拓展多寬。重型運載是一個俗稱，實際上就是指近地軌道能力在百噸級，它囊括了50噸到150噸之間的能力，它也會是一個型譜規劃。中國已經確定重型運載發展規劃，有待進一步深化論證。

中國正在開發新一代載人運載火箭。（圖／央視截圖）

他說，與此同時，新一代載人火箭也在研製中。它將在長征5號火箭的基礎上，採用並聯捆綁技術，也就是在長征5號芯級的兩邊捆綁2個5米直徑的助推器，推進劑採用無毒無污染的液氧加液氫和液氧加煤油。

長征系列火箭還將研製可重複使用運載火箭，這方面研究希望全社會力量共同參與。（圖／央視截圖）

吳豔華還表示，目前新一代運載火箭譜系已形成。未來，長征系列火箭還將研製可重複火箭，而這方面研究希望調動全社會力量共同參與。

吳豔華指出，現在是按照政府有效引導支持，要調動全社會的力量，創新體制機制來共同推進這個事。「十四五」的5年規劃，中國的商業可重複運載是能夠實現首飛或者應用的。