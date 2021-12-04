太空是21世紀全球競爭的新場域，隨著網路科技的成熟，航太產業與太空經濟逐漸成熟。大陸近年來在太空領域成就驚人，商業航天成為各地政府「十四五規畫」的重要組成部分，持續推出支持政策。

2040年規模達兆美元

從馬斯克SpaceX於2008年第一次發射民用火箭，到2021年7月貝佐斯搭乘其太空探索公司開發的航空器成功進入太空漫遊，太空經濟已不再只是想像，也刺激了大陸加入這一領域的競爭發展。2020年，全球航天產業達4000多億美元，其中商業航天占比高達80%，摩根士丹利報告預測，2040年太空產業經濟規模將超過1兆美元。全球主要航太大國都將發展商業航天上升為國家戰略，以超大規模星鏈發射及組網、載人太空旅行、商業化空間探測等為代表的商業項目，成為帶動全球太空經濟發展的重要引擎。

大陸官方近年持續釋放相關政策紅利。2014年國務院發布《關於創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》，首次提出鼓勵民間資本研製、發射和運營商業遙感衛星，被視為大陸商業航天的「破冰」。2015年發布的《國家民用空間基礎設施中長期發展規畫（2015年-2025年）》，再次提出支持民間資本投資衛星研製和系統建設。

2020年大陸「新基建」納入衛星互聯網，進一步促進了商業航天領域的資本活躍。日前在武漢舉行的第七屆中國（國際）商業航天高峰論壇上，大陸業內預判，「十四五」期間商業航天得到的政策支持有望不斷加大，同時隨著低軌衛星網路的發展、北斗應用下游需求的釋放以及商業火箭的逐漸成熟，大陸商業航天將迎來高速發展期。

大陸已有超過160家商業航天企業，涉及產業包括火箭、衛星等配套和總體製造、衛星測控、地面設備製造、通信衛星及遙感衛星的運營服務等。星箭發射一體化、產業化聚集漸成趨勢，尤其龍頭企業愈發突出，已處於技術向產品的商業轉化階段。比如，由北京星際榮耀空間科技有限公司研製的雙曲線一號曾於2019年成功發射，成為首枚發射成功並精確入軌的大陸民營商業航天運載火箭。

大陸商業航天的發展，優勢與劣勢皆很明顯。一個顯著優勢是強大的工業生產格局，全球具備航太系統全產業鏈保障能力的國家屈指可數，從生產製造，到系統應用、運行維護服務等，大陸業界都有成熟的條件支撐，加之大陸龐大的市場空間，近年吸引了大量資本湧入。不過，由於起步較晚，存在技術和人才的限制。此外，商業航天是一個需要高投入的產業，前期研發成本高昂，且難以形成規模化供應鏈，因此，目前大陸商業航天主要集中在小型運載火箭、衛星製造與衛星數據服務等領域，尚無力涉足載人航天、深空探測、空間站等大項目。

應著眼全球供應鏈

值得注意的是，商業航天的發展離不開政府的支持。全球商業航天的領銜者，當屬馬斯克麾下的SpaceX，該公司創造性地開發了可重複使用的運載火箭，從而極大降低了商業成本。不過，SpaceX的發展也不是一帆風順，日前還傳出了因火箭計畫遭遇危機恐面臨破產，馬斯克本人亦曾承認，SpaceX的發展離不開美國政府的支持，政府訂單在關鍵時刻化解了公司的資金鏈危機。SpaceX的成功體現了美國商業航天領先全球的經驗：一方面，利用市場化規則，追求效益最大化、鼓勵創新；另一方面，政府提供重要政策支持與保障。

在這方面，大陸政策支持與引導資本投入更為明顯。多個地方政府加大航太產業引進力度，技術、資本與地方政策加持呈現融合發展趨勢，2020年該領域融資規模首次突破1000億元人民幣，比2019年增長61.21%。北京、上海、武漢、廣州、深圳等十多個城市，皆充分發揮當地優勢資源，競相進入太空經濟領域，北京和武漢都成立了航天產業基地，浙江也提出在寧波打造商業航天發射中心，海南則藉自貿港優勢發展商業航天產業等。

在全球商業航天領域競爭日趨激烈的背景下，大陸商業航天的發展，今後一方面要注重培養人才，務實創新，突破可回收火箭等關鍵技術。對此，資本市場應保持長線理性，避免一時熱度。另一方面，儘管競爭不可避免，商業航天仍應尋求國際合作，著眼於全球供應鏈的配合，這樣方能提高效率，讓太空時代盡早來臨。