外交部長吳釗燮頻頻在國際媒體曝光，鼓吹中國擴張主義可能引爆「第三次世界大戰」，台灣必須就最壞的情況作好戰備。結果第三次世界大戰尚未爆發，但尼加拉瓜宣布與台灣斷交，開啟了嚴峻的外交戰，部分驗證了吳釗燮的預言。

更嚴重的是，台灣最新「外交危機」，在美、台嚴密「聯防」下依然發生，尤其尼加拉瓜斷交可能造成「漣漪效應」，如何防止對外關係全面裂解，會是民進黨政府最大的考驗。

民進黨再度執政，在7個邦交國轉向北京後，防止中共進一步挖牆腳成為美國與台灣的共同目標，雙方聯手鞏固台灣在中南美洲及南太平洋的友邦國。最近在宏都拉斯大選期間，美國負責西半球事務的助理國務卿尼可拉斯特別走訪宏國，預先防止下一任總統與中共建交。現在宏都拉斯動向不明，尼加拉瓜卻先出現破口。

競選期間信誓旦旦要與北京建交的宏國總統當選人卡斯楚將於明年1月27日宣誓就任，她的外交決策關係了美國在中南美洲的影響力、美中外交角力、台宏外交關係、及兩岸關係，必然是下一波外交戰的焦點。

另一方面，歷任駐美代表、總統府秘書長、國安會秘書長及外交部長的吳釗燮，對民進黨的國安外交決策有絕對影響力，但任內已創下單一外交部長6國斷交紀錄，吳釗燮真的是民進黨「不可或缺的」人物嗎？

基於心理學「自我應證預言」的理論基礎，為了台灣的對外關係及整體安全，吳釗燮的卸任顯然最符合台灣利益。

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