由工商時報與信託公會合作舉辦的首屆「多元信託創新獎」系列活動起跑，第二場線上論壇「傳愛傳富、多元傳承」由工商時報與中國信託銀行、信託公會16日共同主辦。

中信銀個人金融執行長楊淑惠指出，臺灣的企業掌門人有超過一半的人在60歲以上，未來十年是傳承接班的高峰期，但調查發現79％尚未付諸實行，如何透過信託等多元機制合法傳承給予下一代迫在眉睫，而業界期盼金管會力推的信託2.0可解決現行法規問題，讓富過三代成真。

此次線上研討會產官學界齊聚，包括：金管會銀行局局長莊琇媛、財政部賦稅署副署長樓美鐘、安永聯合會計師事務所執業會計師林志翔、中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠及中國信託銀行理財智庫協理周剛毅、信託公會祕書長呂蕙容共同出席探討目前信託傳承策略。

莊琇媛指出，此次議題很重要，「傳愛傳富、多元傳承」Best Life可以是圓滿生活，但更可以是「圓滿人生」。所謂的人生不只在世的人生還包含後面想照顧的世世代代，照顧後代子孫已超乎一般人想像，也包括企業傳承，更點出「信託」的無限可能。金管會六大興利措施很多比較嚴肅，像攸關人類生存的永續議題、金融機構營運韌性，「信託2.0」是最溫暖、最觸動人心的。

工商時報社長陳國瑋表示，臺灣藏富於民，但四年後將進入超高齡社會，如何把富裕傳下去、把愛傳承下去，要靠信託機制，信託2.0政策理想崇高，但實際運作有困難，身為財經專業媒體希望透過平臺讓業界心聲、實際遇到的問題充份溝通，讓信託機制落實傳愛傳富。

呂蕙容強調，「一個成功的金融業就是做對社會良善的業務」，信託是最有溫度的金融商品，是社會的安定力量，期許信託業及企業能積極加入信託行列。

楊淑惠指出，中信前身就是信託起家，30年前就很重視員工信託後來才發展各種信託，「信託」最棒的地方就是可傳承委託人意志，企業可以藉信託照顧員工、個人可以傳富傳愛。

周剛毅則指出，運用信託也能鼓勵小孩生小孩。比如說，有些爸媽想給小孩錢、又擔心小孩不願生小孩，就可用信託來鼓勵小孩結婚，未來的孩子爸媽幫忙養，協助財富傳承。

樓美鐘指出，信託種類百百種，可依照委託人與受益人身分、資產、本金與孳息等分類，但我國課稅原則只有一種，也就是針對最後實質受益人課稅。

林志翔則表示，我國家族信託工具比起國外仍有所限制，建議應放眼國際市場，開放信託業者做海外信託，幫助臺灣家族企業完成資產傳承，將商機與稅負留在臺灣。