集保結算所持續致力升級優化「集保e手掌握」App提供功能，打造為跨資產、跨帳戶的多元資產整合平台，此次針對「連結銀行」功能再新增新增彰銀、北富銀、永豐銀及玉山銀等4家，擴增合作銀行家數至11家，呼應主管機關普惠金融政策方向。

集保響應「開放銀行」政策，4月底推出「集保e手掌握」App的連結銀行功能，透過財金公司「開放API平台」連結合作銀行，辦理開放銀行第二階段「消費者資訊查詢」業務，升級為整合證券、基金及銀行資產的全方位資產管理幫手。

集保表示，目前已有合庫、一銀、華銀、彰銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、元大銀、永豐銀、玉山銀、中信銀等11家大型銀行與集保合作，用戶在完成銀行端身分驗證及選擇授權範圍後，可在「集保e手掌握」App中一鍵即時查詢多家銀行的帳戶餘額及交易明細。

集保業務部經理許傳昌表示，「集保e手掌握」App目前已有將近300萬用戶可使用「連結銀行」服務，平均每月由用戶向合作銀行發送近50萬次API進行資料查詢，也持續和多家銀行安排後續上線事宜，擴大合作銀行範圍。