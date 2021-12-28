以兩岸著名作家唐浩明、楊渡為評委會主任的第三屆金沙書院海峽兩岸散文獎於12月28日啟動。據悉，該獎由廈門海滄金沙書院主辦，中華新文化發展協會承辦，兩岸著名作家賈平凹、舒婷、林穀芳、簡楨擔任評委會顧問。

該文學獎項於2019年創辦，已成功舉辦兩屆，宗旨是鼓勵書寫生活，提振漢語文化，發掘優秀散文作品，促進兩岸藝文交流。每屆來稿數量都超過了一千篇，湧現了一批優秀的青年散文作者，在海峽兩岸乃至華文文學界產生了廣泛的影響。

本屆徵文活動主題是“兩岸視域中的中華優秀傳統文化”，舉凡建築、民俗、職人工藝、飲食小吃、人文歷史、地名風俗、鄉土情懷等皆可，文長3000字以內。設一等獎1名，獲獎金新台幣15萬元；二等獎2名，獲獎金新台幣5萬元；三等獎3名，獲獎金新台幣2萬元；佳作獎5名，獲獎金新台幣1萬元。另設優選獎35名。收件、截稿日期為2022年1月10日起至2022年4月30日截止。臺灣及海外來稿請發送到：

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廈門海滄金沙書院始建於西元1548年，在中國書院歷史上獨具海洋文化特色。2019年動工重建，由王澍大師設計打造，將建成海絲文化地標、兩岸交流客廳、藝文傳習殿堂。