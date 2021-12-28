桃園市警察局49歲楊姓警務正因與妻子感情不睦，涉嫌2018年至2020年間，利用戶役政系統查詢妻子個資多達57筆，用途以未填載、家戶訪查、執行戶口、警勤區，妻子發現後檢舉才曝光，楊男遭檢方以偽造文書提起公訴。

檢方調查，楊男在2018年4月23日至2020年4月13日期間，擔任防治科警務正，卻利用職權，登入內政部警政署警政知識聯網查詢妻子個資多達57筆。理由則是未填載、家戶訪查、執行戶口相關業務、警勤區訪查等，妻子發現此事後向桃園市刑大檢舉才曝光。

楊男辯稱，查詢用途是電腦自動帶入，但檢方認為，楊男應該知道是帶入用途是不實事項還登載在知識聯網主機記憶體中，顯見是卸責之詞，不足採信。據悉，當時楊男已經和妻子分居，疑似想探望孩子，才會利用系統查詢妻子地址，且有出現跟蹤行為。

據了解，楊男還在2019年時，在中壢竊取夾娃娃機物品，遭檢方依竊盜罪嫌起訴，法院簡易判決處拘役15天。