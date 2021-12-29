香港記者協會今在臉書發表聲明，促請港府按照《香港基本法》保障新聞自由。（取自香港記者協會臉書截圖）

香港警方國家安全處29日清晨以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕《立場新聞》6名現任或前任董事及高層，香港記者協會在臉書發表聲明，指香港警方在一年內多次拘捕傳媒高層，以及搜查藏有大量新聞材料的新聞機構辦公室表示深切關注，促請港府按照《香港基本法》保障新聞自由。

早在今年6月《立場新聞》就曾發公布稱為保障支持者、作者及編採人員，減低各方風險，會把今年6月前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章，全部暫時下架；為免資金遭凍結故暫停接受贊助，停止接受新會員及新贊助款項；今年5月終止入職半年以上員工的僱傭合約，以高於法例要求的補償額結算年資，並以不低於原來條件簽訂新合約重新聘用，絕大部分員工留職；其中6名董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚辭去董事職務。

據港媒報導，香港警務處國家安全處於今拘捕《立場新聞》6名高層或前高層人員，包括鍾沛權、周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩、林紹桐，林紹桐為署任總編輯，其餘5人為前董事，他們被控涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發佈煽動刊物罪，並搜查被捕人士的處所。

香港記者協會今早發聲明，表示深切關注《立場新聞》董事及高層被捕，指香港記者協會對香港警方在一年內多次拘捕傳媒高層及搜查藏有大量新聞材料的新聞機構辦公室表示深切關注，促請港府按照《香港基本法》保障新聞自由。