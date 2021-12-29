台中捷運綠線6站7處土地開發基地中，開發基地容積最高、面積最大、唯一與藍線共站轉乘的市政府站（G9-1）土地開發基地，29日正式公告招商，預估總銷金額可達145億元以上。中市交通局長葉昭甫表示，率先推出G9-1開發基地招商，G9-2開發基地則預計於明年接續推出。

葉昭甫表示，中市捷運軌道經濟及重大建設利多吸引百貨零售業積極佈局台中，除三井持續擴大投資，廣三崇光也投入約200億元打造烏日高鐵超級娛樂購物城，漢神洲際購物中心也於今年10月29日動工，投資熱錢不斷湧入。

葉昭甫說，市政府站G9-1及G9-2等兩處開發基地開發規模、投資金額及總銷售金額皆屬捷運綠線最大，位於7期台灣大道、文心路兩條主要幹道路口的G9-1，土地開發基地面積達2053坪，除與捷運綠線車站共構外，未來捷運藍線也將於此處共站轉乘。

葉昭甫指出，市政府站G9-1及G9-2的開發基地容積率高達650％，為7期最高，大眾捷運獎勵容積及開放空間獎勵容積後，總容積初估可達993％以上，預估投資金額將超過60億元。

葉昭甫表示，相關招標資訊已於市府交通局網站「公告資訊－捷運土地開發招商」項下公告，有興趣申請者可自行前往下載，預計於111年2月中旬辦理招商說明會，歡迎各界遞件申請投資，與市府共同努力打造台中城市新地標。