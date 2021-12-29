警政署今天指出，時值國人補冬時節，元旦連續假期民眾旅遊返鄉飲宴機會增加，加上近期發生酒駕肇事致人死傷案件，引起社會輿論關注，警政署為貫徹「酒駕零容忍」政策，有效防制酒駕事故，已通令各警察機關應嚴正執法，針對轄區內餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，妥適規劃勤務執行，並強化各項宣導作為。警政署再次呼籲民眾切莫心存僥倖，如有飲酒必要，可多加利用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等措施，安全返家。

另2022元旦連續假期有3天，由於疫情趨緩，各地可能湧現參加跨年活動、元旦迎曙光、元旦升旗及旅遊返鄉人車潮，警政署已請各警察機關，確實就轄內節慶活動、觀光景點、各高速公路交流道周邊及易壅塞路段，預先規劃交通疏導勤務，並配合道路交通主管機關疏導管制措施，全力維持交通順暢與安全。

警政署也統計2021年元旦連續假期間，國道交通事故中，以未保持行車安全距離為首要肇事原因(45.16％)，變換車道方向不當(9.68％)則次之，警政署呼籲民眾趕場跨年迎曙光時，避免疲勞駕駛發生意外，且相關節慶活動多於夜間或清晨舉行，因天色昏暗，視線不清，駕駛人除應依規定開亮頭燈小心駕駛外，更應養足精神再上路，防止交通事故發生。

另警政署籲請民眾搭乘大眾運輸或前往參加節慶活動、國家風景區或觀光遊樂園區遊憩時，仍應遵守各項防疫規定，因應二級防疫警戒延長實施，各相關警察機關將依中央流行疫情指揮中心、交通部及各直轄市、縣(市)政府防疫指引及管制措施，減少群聚感染，降低傳播風險。

本次連假期間，各高速公路循例將實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等管制措施，警政署呼籲用路人出發前可收聽警廣並利用高速公路1968app，事先掌握路況資訊，避開塞車路段及時段，可利用臺61線西濱快速公路作為往來南北中長程之替代道路；如發現嚴重壅塞或發生交通事故情形，可撥打110或警廣專線0800-000123通報，各警察機關將立即派員疏處。

警政署交通組再次提醒用路人，健康平安返家最重要，行車應遵守各項交通安全規則並遵守各項防疫規定，避免疲勞駕駛，絕不可超速及酒後駕車。

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