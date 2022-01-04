全家福袋大獎大勝去年(圖／全家提供)

萊爾富福袋誠意滿滿(圖／萊爾富提供)

農曆春節將至，購買福袋也是民眾的小確幸方式之一，其中抽獎獎品也是民眾買福袋的樂趣之一，各家超商福袋除了豐富的內容物之外，獎品也是吸引民眾上門購買福袋的誘因之一。

小七

7-ELEVEN今年推出13款，總量40萬組的福袋，主打高人氣卡通、高實用性周邊以及雙重抽活動，最大獎是2台價值388萬的Maserati New Levante GT，另外還有市價約34萬元的金條、刷卡金等，總價值800萬元。

福袋本體還包含紅包袋、筆記本、冷水壺、多功能料理鍋、造型陶瓷罐等，都全新商品開發，此外還附贈品牌優惠券括CITY PRIMA 熱精品美式、CITY CAFE大杯熱美式咖啡、現萃茶經典純奶茶(限熱飲)等飲品買一送一優惠券。

7-ELEVEN這次祭出4種價位的福袋，分別為299元、499元、1299元、以及1599元等供民眾選購。

全家

全家今年也不遑多讓，推出「祥虎福袋」買袋售價200元、限量90萬份，抽獎獎項有市價370萬元保時捷Porsche Cayenne以及308萬保時捷Porsche Macan各一台，KKday萬元國內旅遊券、蝦皮萬元購物金、蘋果智慧型手錶、Switch主機等獎項讓民眾試試手氣。

而全家福袋福袋內容附贈多款零時、餅乾與飲料，價值超過200元，，及隨機加碼贈送人氣集點商品、新春開運飾品、商品兌換券等，新春搶好運，絕對物超所值。

萊爾富

萊爾富推出的五虎臨門開運福袋也誠意滿滿，全台限量25萬包，售價為200元，福袋祭出100台iPhone13且每包福袋內含1張抽獎券、6款隨機商品以及1款獨家限定幾米商品，幸運的民眾還有機會獲得隨袋禮小驚喜。

抽獎的獎券有三重中獎機會，第一重是立即刮大獎，特獎到十獎Hi-Life購物金100元(行動折抵金)、商品折扣特價、商品免費兌換和異業優惠等。第二重就是抽汽車了，萊爾富祭出休旅TOYOTA Corolla Cross 、LV硬殼包等。

第三重「會員遊戲獎」祭出總點數高達1億Hi點，以100％張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數88萬8888點(價值約4444元)。