台南市政府消防局第一大隊將於15日上午8點到12點，辦理防火防災宣導暨園遊會嘉年華。（台南市政府消防局第一大隊提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府消防局第一大隊將於15日上午8點到12點，在新營區市立體育場前228活動綠地，辦理防火防災宣導暨園遊會嘉年華，當天以闖關活動及園遊會方式辦理，報名前300名參加民眾可獲50元園遊券及1張摸彩券，報到前150名者還加贈1張摸彩券，抽液晶電視、小家電、腳踏車等大獎。

南市府消防局第一大隊15日上午，將舉辦防火防災宣導暨園遊會嘉年華，現場有各式消防車輛及器材，提供民眾拍照合影；另，參加者即贈送闖關券1張，現場報名前300名者，贈送50元園遊券及1張摸彩券；報名前301至600名者可獲得1張摸彩券。

第一大隊4日辦理119擴大防火宣導座談會，向轄內各公共場所防火管理人、學校、團體代表及里長，宣導各項防火常識及防火管理法規，並提醒民眾過年期間，務必注意用火、用電及施放爆竹煙火等安全的管理。

第一大隊大隊長石家源表示，春節將至，民眾應落實居家防火安全，模擬演練火災時逃生動線，鐵窗要預留逃生出口，並檢視家中用電設施及電器設備，適時汰換老舊、易生危險的用火用電設備。