全球環境變遷持續發生、企業追求永續已成顯學，工業富聯鎖定ESG環境、社會、公司治理三方面職能，成立功能小組收集、使用數據來幫助公司進行決策，不僅創造出可複製之數據轉型模組，年底前更是佳音頻傳，傳出一箭四鵰的好消息，不但獲MSCI上調ESG評級至BB等級、工業富聯財務長暨董事會秘書郭俊宏連獲兩座最佳董秘獎，還跟進拿下「亞洲最佳職場獎」。

國際權威指數機構明晟公司MSCI近日公佈最新評級結果，工業富聯ESG評級獲得上調至BB等級。MSCI的ESG評級旨在評估全球企業對長期風險的管控能力，並提供在環境、社會和治理相關的業務及行為的深度研究、評級和分析，是國際間最廣泛採用的工具之一。

除了MSCI評級外，工業富聯ESG表現獲多家國際機構認可，包括恒生指數ESG整體表現連續3年保持在192家同業、1396家成分股的前10％，持續領跑；富時羅素ESG評分3.8分，優於全球84％的同業。

近期除格隆匯公佈2021年度大中華區最佳董秘人選之外，由每日經濟新聞主辦的上市公司口碑榜，也公佈了2021年度最佳主板上市公司董秘，工業富聯財務長、董事會秘書郭俊宏以多元化的溝通對話管道，向市場展示公司治理與資本運營的能力，一口氣拿下兩座最佳董秘獎。

另由友邦保險攜手北京大學公共衛生學院與HRoot共同舉辦「亞洲最佳職場獎」，由員工身心理健康、辦公環境等角度評選，最終，工業富聯、特斯拉等13家企業獲評亞洲最佳職場。

工業富聯指出，工業富聯格外重視員工參與及成長，建立了包含正式/聘僱員工全體發展培訓及學歷提升計畫，年度人均培訓時數47.37小時，年度總培訓時數達 1708萬小時。