疫情下大家不再僅僅追劇或看電影，更有不少人重新開始讀起書本來，電子書品牌樂天Kobo就表示，在疫情動盪之下，電子書閱讀的趨勢不減反增，帶動整體的業績成長，全年購買金額與購買數量皆較去年成長，整體電子書得營收也較去年成長50%，就連販售實體書本的蝦皮書城也透露，2021年的紙本書籍閱讀風氣再起，帶動網購書籍需求量大幅成長，在下半年書籍商品銷量更較去年有翻倍以上成長。

《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》，蝦皮書城特價356元，樂天Kobo電子書特價267元。（樂天Kobo提供）

進一步觀察到，不管在電子書或實體書本上，熱銷的書本種類均以投資理財的主題為冠軍，當中像《致富心態》因由人氣Podcast節目《股癌》推薦，在樂天Kobo上成為了百大暢銷書單的第2名，在蝦皮書城上也成為了1月份的推薦清單，另外還有因著遠距辦公、疫情長居家中的新生活常態，帶動了時間管理、自我成長及心理勵志的書籍也同步熱銷，明顯反映出在疫情下，不少消費者都趁機充實個人各方面的知識，在動盪的世代下做好充足的準備。

《原子習慣》，蝦皮書城特價261元，樂天Kobo電子書特價182元。（樂天Kobo提供）

《拖延心理學》，蝦皮書城特價282元，樂天Kobo電子書特價198元。（蝦皮購物提供）

而蝦皮書城也在明年1月31日前推出滿299元免運、滿699折60元等書本優惠，更帶來了「2022年新年推薦書單清單」，像人氣銷售冠軍《原子習慣》就下殺79折，同步祭出文創小物及文具限時下殺8折起，包括可愛的95週年維尼系列拼接網紗文件袋、屁屁六色原子筆等均享限時8折優惠。樂天Kobo也在明年2月15日前推出百大暢銷電子書，限時單本79折起、滿3本再折99元的優惠折扣，讓消費者在新一年也能持續充實自我不間斷。