立陶宛因為與台灣加強關係，遭到中國強力脅迫。美國國務卿布林肯29日與法國、德國與英國外長通話，強調美、法、德、英四國將與立陶宛站在一起，反對北京壓迫行徑。外交部發言人歐江安呼籲全球民主夥伴一起支持立陶宛，共同應對在中國不斷強加於立陶宛的外交及經濟複合式威脅。

外交部發言人歐江安指出，面對中國持續以政治及經濟脅迫等複合式威脅，升高對立陶宛攻擊行動的行徑，美國、法國、德國及英國四國外長於12月29日舉行電話會議。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布的通話摘要，美法英德四國外長強調在立陶宛面對中國政治施壓、經濟脅迫升級之際，四國將與立陶宛站在一起，反對北京壓迫行徑。

歐江安說，外交部高度讚揚前述四國外長針對中國對立國不斷升高的威脅，發揮道德勇氣，並為維護民主價值，共同聲援立陶宛；外交部更呼籲全球民主夥伴一起支持立陶宛，共同應對在中國不斷強加於立陶宛的外交及經濟複合式威脅。

歐江安表示，台灣除於今年10月派經貿訪問團訪立，簽訂六項合作備忘錄外，也協助立陶宛來台參加2021年台北國際食品展，獲得台灣消費者廣大回響，凸顯台立經貿的龐大潛力。

歐江安強調，台灣將續與國際民主夥伴將全力協助立陶宛的商品轉移市場，拓展關鍵產業的經貿投資連結，並加強供應鏈安全方面的合作，增進民主同盟共同抵禦威權主義的韌性。我方堅信台灣、立陶宛與所有支持兩國關係的力量，是站在歴史正確的一方，民主終將勝利。