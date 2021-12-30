全球ETF規模即將挑戰10兆美元大關，台股ETF趨勢跟進國際、總規模近期創2.1兆元新高。其中，以龍頭元大投信今年規模新增逾千億元最強勢，且旗下ETF資產管理規模一度創下6300億元新高。

國際數據顧問公司ETFGI最新統計，受惠美國當地踴躍發行及被動式投資續受青睞，全球ETF規模截至11月底達9.92兆美元。而台灣ETF發展跟隨國際趨勢，據彭博資訊統計，台灣ETF總規模今年突破2兆元大關、近期再向上達2.1兆元。

法人觀察指出，包括海外資金回流、退休金投入及年輕人入市，均為ETF在內的股票市場及泛證券商品注入活水。此狀況從央行公布今年證券劃撥餘額數屢創新高可見一斑，11月劃撥餘額達3.13兆元、改寫歷史次高。

而各ETF發行投信官網顯示，多數投信管理的ETF資產規模今年均見強勁成長，其中以龍頭元大投信的ETF資產管理達6228億元、大增達1028億元最多，截至12月上旬，元大投信的ETF資產規模曾一度突破6300億元、改寫新高。

元大投信ETF管理規模稱霸業界，雖然今年並未發行新ETF，但據元大投信統計，元大台灣50(0050)及元大高股息(0056)今年便分別增逾600億元及400億元，顯示國內ETF雖日益增加，但元大投信經典的台股ETF仍是許多投資人首選。

「元大台灣50」為國內首檔成立的ETF，掛牌18年來表現備受肯定。隨著歲末將至，元大台灣50將於明年元月除息。由於去年7月時受除權息進度遞延影響，元大台灣50相關未配發股息均將在明年元月派發，值得投資人關注。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時應同步留意報酬率及配息率，高配息率不等同報酬率，並需注意ETF配息頻率。半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高情形。

因應國人理財需求變化，元大投信整合共同基金及ETF產品、近期推出「元大基金先生」APP其中提供元大投信ETF配息紀錄查詢功能，可幫助領息族和存股族規畫現金流。想參與元大台灣50配息，也能透過元大基金先生輕鬆掌握。