台股即將上攻萬九之際，主動式台股基金最具代表性的大數據分析也出爐。根據元大金集結旗下元大證券、元大銀行兩大通路，合計超過20萬份樣本針對目前市場上規模最大，已超過300億的高股息龍頭基金所作的定時定額投資人大數據分析，總共歸納出五大態樣，其中，女性比例竟為男性的2倍，女對男的申購比率為66％比34％，由此顯見女性不僅對台股有高度的投資興趣和信心，而且是「積極且穩健」的投資人，才透過定時定額的方式小心切入投資。

而目前台股站上空前高點，使得投資台股以定時定額方式來分散投資，更有「安全」上的必要，亦使得元大金內部的大數據分析，更具有指標意義及參考價值。元大高股息龍頭基金目前已有超過27萬戶的定時定額投資人，而元大金旗下的元大證券及元大銀行通路就囊括了超過20萬戶的龍頭基金定時定額投資戶，元大金也以這20萬份樣本，來進行大數據分析，由於樣本數高達20萬分，而不僅只幾千、幾萬份而已，使這份大數據在市場上具有高度的代表性，而且在基金市場上，也是頭一次有這麼大規模的台股基金大數據分析。

根據元大金這份涵蓋20萬戶定時定額投資高股息龍頭基金的大數據分析，除了針對性別、年齡層、每月定時定額投資金額等進行多重交叉比對分析之外，主要有以下5點重要的發現：

1.女性比率多於男性，定期定額女性申購比率約66％、男性約34％。

2.40~59歲區間戶數最多，申購金額占總體約5成。

3.年長者每戶定扣金額遠大於青壯族群，50歲以上平均扣款金額約7000~8000元，50歲以下約4000~5500元，這也反映出年長者樂於用定時定額台股投資來累積退休財富，另一方面定時定額投資的金額，亦與本身的可運用資金多寡有關。

4.從性別與年齡交叉分析來看，整體而言70歲以上最敢扣，平均每戶定扣金額超過8000元，20~29歲平均每戶定扣金額最低，僅4000元出頭，前者應與退休理財有關，後者則和本身薪資所得與投資之間的配比有關。

5.女性以60~69歲平均每戶定扣投資金額為最高、男性則為70歲以上最高。

法人認為，元大高股息龍頭基金在4日宣布1月14日將發放的年終配和元月的月配息，年化報酬率高達18.48％，比起去年的9.7％不僅超過約1倍，更刷新整個市場各類基金配息的紀錄，尤其該配息完全不用到本金，這和很多高收債基金的配息方式大有不同，而該配息率若再和目前市場上的投資型保單、美元優利定存等利率水準在3％至4％左右的投報率相較，年化報酬率則多出了4倍、5倍的規模，因此今年即使台股來到空前高點，但仍會有許多人想進場，且此時定時定額切入反而更安全，這也使得上述元大金內部對於高股息龍頭基金所進行的大數據分析，尤其是月扣金額，對許多投資人而言都更具參考價值。