中國國家市場監督管理總局今天在官網公告多份行政處罰書，騰訊、阿里巴巴、嗶哩嗶哩等網路龍頭企業都被點名，當中騰訊共涉9案被罰款人民幣450萬元（約新台幣1949萬元）。

根據公告，騰訊未依法申報違法實施經營者集中的案件包括分別與河南和諧汽車貿易、青島海信網絡科技股份設立合營企業，以及收購永輝雲創科技、IngageApp Global、北京有狐科技發展、VERSA Inc股權、北京念念分享科技，還有與紅杉煜辰股權投資合夥企業收購廣西叫酒網絡科技、與領飛收購北京明略軟體系統。

公告顯示，每案涉及的違規企業各被處罰50萬元，當中騰訊共涉9案被罰款450萬元。

阿里巴巴方面，據公告，杭州阿里創業投資、鄭州市訊捷貿易、貴陽廣電傳媒集團收購貴州汎亞信通網絡科技，以及阿里網絡、貴陽星力設立合營企業，都涉未依法申報違法實施經營者集中，阿里因此合計被罰100萬元。

公告顯示，嗶哩嗶哩（bilibili）也因收購VERSA Inc.股權而罰款50萬元。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1110105