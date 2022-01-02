隨著台股近年強勁表現、存股風氣抬頭，股民投資ETF熱度持續升溫，今年更在多檔新ETF募資潮帶動下表現亮眼；根據資料統計，今年以來投資ETF增加3,094億元，總規模來到2.08兆元，截至上月28日，元大台灣50ETF(0050)規模來到1,782.83億元、高居第一，元大高股息ETF(0056)以1,136.19億元居次、受益人數以超過50萬人、居台股ETF之冠，「國民ETF」之稱當之無愧，也顯示台灣股民對高股息資產的關注熱度。

但隨著台灣股市重新站上萬八關卡，該如何順利存下退休金，也不會因為配了股息賠了價差而被套牢？ 檢梘0056的所追蹤的台灣高股息指數，選股邏輯是從台灣50指數及台灣中型100指數當中，選出30家「未來一年預測現金股利殖利率」排序，選取排序最高的30檔股票作為成分股，在1月、7月進行成分股之半年度定期審核。

但從持股權重來看，電子股就占比超過6成，2021年甚至在貨櫃三雄股價暴衝下，選入航運股的長榮，以及面板的友達、群創，甚至也在航運股大幅修正後，0056修正幅度也超過追蹤大盤的0050表現，引發市場熱烈討論，是否要「應該賣0056改買0050」等問題浮現。

對此，投資專家「樂活大叔」施昇輝曾在《今周刊》撰文表示，若仔細觀察過去10年0056表現，儘管受到近年新冠疫情、美中貿易戰等利空衝擊，或是更早以前面對歐債危機，單季的跌幅大多能控制在15%以內，並通常在下一季度報酬率就會翻正，所以長期表現相對穩定。

至於面對被選入個股是自己不喜歡的標的，施昇輝也坦言，若過度檢視ETF成分股，就失去買進ETF的理由，與其這樣還不如賣出ETF，若不擔心的投資人甚至可以趁低點買進。

施昇輝常推薦0050、0056，比起0050是真正的被動投資，0056除了有ETF基本的分散風險條件，挑選成分股更加入「預估」性質。他也以賓士、國產車來比喻，當遇到連環車禍（大崩盤）賓士通常比較安全，但這不是指說國產車就是垃圾，只要小心開、慢慢開也很安全。

從過往資料來看，從2018年以來0056都繳出超過5%殖利率的好表現，甚至填息天數也逐年縮短，這也是退休族在面對配息同時，能避免賠掉價差風險的重要指標。

施昇輝也針對小資族提出投資0050、0056的建議，要先存有生活緊急預備金，才能將資金投入股市，並依照不同金額給出分配方式。若本金不高，可以採取定期定額買進，並依照風險來調配0050、0056的比重，並且避免全部金額直接投入，避免大盤突然調整、價格迅速下修，讓信心盡失。