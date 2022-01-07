友達(2409)旗下驅動IC小金雞瑞鼎(3592)今上市，開盤參考價308元，今蜜月初登板，股價表現果然不負重望，股價最高衝上542元，漲幅高達76%。

瑞鼎去年前三季合併營收181.74億元，營收占比分別是大尺寸顯示驅動IC約占50%、AMOLED顯示驅動IC超過30%、車載與工控顯示驅動IC占10%、時序控制IC與電源管理IC占5%。

友達為瑞鼎最大股東，貢獻瑞鼎營收逾3成，瑞鼎看好，今年手機採用AMOLED面板持續高滲透率、AMOLED平板需求成長、大尺寸顯示由家用轉為商用需求、車用面板數量成長及尺寸大型化等需求強勁，雖上游晶圓代工產能不足及成本漲價仍是未來主要的挑戰，供給情況尚未緩解，仍將努力提升供給量能，瑞鼎預估今年在12吋產能上會增加5成。

瑞鼎在上市前就相當受到市場關注，承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格為每股600元，得標加權平均價格為每股505.55元，約為競拍底價275元的1.84倍。競價拍賣市場反應熱烈，吸引合格投標量3萬9097張，競價拍賣超額認購比率為6.44倍。此外，公開申購價為308元，總計吸引超過69萬人參與申購，申購過程中凍結資金逾2100億元，中籤率僅0.21%。