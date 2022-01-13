華碩(2357)小金雞力智(6719)今日上市，承銷價為589元，一盤股價就衝上逾800元、最高達808元、漲幅逾37% ，力智今年在各產品線需求暢旺下，法人看好每股獲利可望挑戰25元。

力智是華碩轉投資，華碩持股28.48%，主要產品為功率積體電路(Power IC)與功率分離式元件(Power Discrete)產品線之設計研發，力智的合作夥伴大部分來自立錡與華邦電。力智產品包括電源管理IC、電池保護IC、分離式功率元件及GaN電源解決方案等，力智2022年取得的晶圓代工產能將可望優於2021年，加上產品價格持續上漲，今年看好在電競、資料中心伺服器及行動裝置等產品線需求持續暢旺帶動下，營運持續成長。

力智現在主要客戶為各大板卡廠商、NB OEM廠商、電池組裝廠商等，占營收比重60%，而力智除PC和NB產品外，近年也推出SPS(Smart Power Stage)產品，其結合Driver IC、MOSFET(金氧半場效電晶體)，後續SPS拓展大陸伺服器市場，將受惠去美化趨勢。

法人則認為，力智目前本益比雖達32倍，惟考量營運成長性、產品結構挪移有助毛利率優化，2022年仍可望呈現高度成長，今年每股獲利可望挑戰25元。