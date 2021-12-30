台杉投資總經理翁嘉盛30日表示，台杉旗下基金台杉投資物聯網基金，投資的美國新創事業先進複合材料製造商Arris Composites（棱合，https://arriscomposites.com/ ），最新完成8850萬美元、約新台幣24.65億元的C輪募資，比公司原預計的金額增加25％，證明投資人看好棱合未來技術發展及其全球佈局的規劃，募資資金亦將用於擴大台灣廠的營運及人才招募。

翁嘉盛說，棱合是台杉物聯網基金所投資的美國新創事業中，優先選擇來台投資設廠的公司，證明台杉投資「以投資鏈結國外先進技術，來台落地」的目標，相當正確。

棱合執行長暨創辦人Ethan Escowitz表示，台灣在製造業所擁有的技術，將可滿足該公司在不同產業客戶的量產需求。棱合公司的第一間生產工廠選址於桃園中壢，於2020年動工，廠房面積達到1265坪。棱合台灣總經理王斌偉表示，棱合有獨創的積層製造技術且已經與包括消費品、攜帶式電子產品及其它工業產品中的領先品牌合作，台灣的廠房、人員及生產線都已經準備好，將可達到客戶大規模量產的需求。

台杉投資表示，已在2020年領投棱合4850萬美元的B輪募資。翁嘉盛分析，積層製造（Additive Manufacturing） 不同於傳統切削加工製造，而是用疊加材料的方式製成終端零組件，是現今先進製程的關鍵技術之一。棱合在積層製造（Additive Manufacturing）的獨特技術可以打造更輕薄短小、堅固且性能更佳的產品。更重要的是，相較於其它廠商僅能小規模生產，棱合的技術及產品可以大規模量產，突破市場上現有生產框架。

棱合此次的 C 輪募資由 XN 領投，其餘投資者包括新進及前一輪的投資者：Modern Venture Partners、Bosch、New Enterprise Associates (NEA)、Taiwania Capital、Valo Ventures以及Alumni Ventures Group；其它的策略性投資人包括了全球製造商如Standard Industries、Chuo Malleable Iron以及一家攜帶型電子產品公司。