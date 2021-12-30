市議會民進黨團要求刪除18億各項撒幣式、煙火式預算，及平均地權基金39億元，希望市府將錢都用在刀口上。（陳世宗攝）

台中市議會30日審查台中市政府2022年總預算案二、三讀會。民進黨團抨擊市府巧立名目要求刪減18億綁樁預算，國民黨團反批假監督之名，行阻擋建設之實；經政黨協商後，歲入、歲出各刪減6億2500萬元，並三讀通過歲入2211.56億元、歲出2310.47億元，刪除項目由市府自行調整，但不得刪除建設及福利項目預算。

台中市政府編列2022年度總預算（含附屬單位）共2316.72億元，其中歲出預算編列1515.16億元，附屬單位801.56億元。歲出預算較今年增加93.13億元，附屬單位較今年度增加34.54億元；朝野29日初步協商統刪6億2236萬元，民進黨議員認為刪的太少。

綠營市議員周永鴻、張耀頡、王立任、林德宇等，輪番砲轟市政府預算浮編，刪除民政局等局處預算，不僅資料未給、電話未接，竟無人前人溝通說明；黨團原提出刪除18億各項撒幣式、煙火式預算及平均地權基金39億元，希望市府將錢都用在刀口上。

藍營市議員楊正中、李中、陳成添等人，反批議事程序有分三讀，預算案一讀付委後，各委員會審議預算時都很嚴謹，二讀會聯席審查時，也有三天時間讓議員表達意見；綠營議員無法在前述時間內說服多數議員同意，卻在最後1天貿然說要刪18億元，簡直不尊重議事審查程序。

朝野於會中展開激烈攻防，議長張清照見雙方爭議不休宣布休息10分鐘，由各黨團派員協商。經協商後達成共識，即中市府2022年總預算歲入、歲出（含收入、支出）各刪除6億2500萬（含附屬單位預算），刪除項目由市政府自行調整。

市府表示，市府秉持預算運用效益最高原則，2022年總預算（含附屬單位預算）編列歲入(含收入)預算總額2217.81億元、歲出(含支出)預算總額共2316.72億元；經市議會決議各刪減 6億2500萬元，刪除項目由市府自行調整，三讀通過歲入(含收入)2211.56億元、歲出(含支出)2310.47億元。

市府強調，明年除社會福利持續維持，台中將進入大規模建設時期，包括綠美圖、台中國際會展中心硬體建設預計明年底完工，其他重大建設包括台中巨蛋、水湳轉運中心、市政路延伸、建國北路道路拓寬、東豐生活圈快速道路等將陸續推動。另為減輕市民育兒成本及照顧負擔，明年將升級「生育暨到宅坐月子津貼」，市民生育兒女一胎將從原先補助1萬元，加碼至2萬元。