擁有「甜茶」這個可愛稱號的提摩西夏勒梅，今年推出兩部作品《沙丘》、《法蘭西特報》上檔，兩部作品接受到許多掌聲，柔美帥氣的外表、清瘦的身材也都讓他成為時尚圈寵兒，今年除出席各大紅毯如威尼斯影展、坎城影展等，貢獻幾個令人印象深刻的造型，也為歐美迷因界貢獻一張迷因，甚至成為時尚圈盛事MET GALA協辦人之一，絕對是2021最值得關注的時尚人物之一。

因其獨特的氣質，因此不論正裝、休閒套裝，總能被他演繹出他獨有的時尚魅力，以其出席MET GALA、坎城首映紅毯的造型為例，前者以Haider Ackermann全白套裝，身為Cartier品牌摯友的他，也於腰際、指尖搭配品牌白金色珠寶，為整體增添亮點，不過相較於上身的正裝，他卻選擇以白色Converse帆布鞋踏上紅毯，呈現出休閒、正裝互相融合的景象，也十分符合近期十分流行的運動裝與正裝結合的潮流。

提摩西夏勒梅以Tom Ford銀色暗紋西裝出席其主演電影的首映紅毯。（CFP）

而在坎城紅毯時，他則以Tom Ford銀色暗紋西裝現身，搶眼的金屬色系套在他身上，不但不顯得突兀反而襯的他更加貴氣，同時也具有搖滾歌手般的氣勢，不過綜觀他的各式造型就能發現「剪裁」是營造他的穿搭核心，不論高調金屬套裝或經典白馬王子樣貌，在量身定做、比例合宜的服裝中，都能為本就是衣架子的提摩西加分。