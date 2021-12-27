醒吾科大時尚系周佳瑋老師於本月展出個人創作展「對話」，除了以不同材質設計不同配飾，搭配妝髮呈現不同風格樣貌造型，個展中有數幅在美國與台灣時不同樣貌風格的創作，豐富呈現在美國進修的成果，引領時尚界創新風潮。

展品中周佳瑋老師有一幅與時尚系第二屆畢業生郭冠廷(圖中)合作應用影視特效，打造老妝角色。(醒吾科大提供)

周佳瑋老師以束帶打造配件，搭配整體妝髮造型呈現時尚風格。(醒吾科大提供)

周佳瑋老師畢業於Academy of Art University 舊金山藝術大學時尚系，本次創作主題為「對話」，她覺得世間萬物沒有十全十美，皆有缺口，而萬物缺口就是光的入口。「回頭審視每件事的過程，是不是有可以做得更好的地方，這是我常對自己對話」，周佳瑋說：「認識自己每一個階段中所長出不同的觸角，嘗試一個自己過去從沒想過的領域，才能在人生中持續精進。」

周佳瑋老師以不同材質打造時尚配件，個展中所有的模特兒都由時尚系畢業校友擔綱。(醒吾科大提供)

周佳瑋老師於台北市中山區「二空間」展出的個展「對話」。(醒吾科大提供)

與自己的對話後，周佳瑋決定出國深耕，2019再返美國學習化妝技術（美妝、舞台、影視、特效與噴槍彩妝），希望能在指導整體造型設計上發揮整合能力，正如她教導學生不要侷限自己，要成為一位有跨域整合思維的造型設計師，她也希望能將這些寶貴的經驗傳授給時尚系的學生們。

周佳瑋老師創作過程中，時尚系歷屆畢業校友也回來幫忙她，像是擔任個展中模特兒、彩妝助理、提供皮革設計產品以及展場協助，看見學生畢業後仍在時尚產業努力也讓她備感欣慰，希望時尚系畢業的校友都能在時尚圈能有一番成就，讓醒吾科大的品牌在台灣時尚界能佔有一席之地。