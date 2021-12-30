floating tank latuna sea

本月稍早在印尼附近的納土納海海面漂浮的神秘幽靈坦克已被成功打撈上岸。據俄媒報導，這輛幽靈坦克曾引起外界懷疑其來源，甚至猜測可能與美國核潛艦撞山事故有關，這輛坦克在印尼海軍打撈時發現，原來只是一具製作精良的模型，內部完全是空心。但是，印尼軍方仍不清楚坦克模型的來源。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，這輛在南海漂浮的坦克原來是個製作精良的模型，外觀有點類似於美軍的艾布蘭斯和中共的15式輕型坦克，有人甚至認為就是中共的15式。

印尼海軍打撈起南海飄浮坦克後，發現原來只是一具製作精良的坦克模型。（圖／網路視頻截圖）

但《環球網》依現場圖片分析，這個模型含有較多歐美主戰坦克的外觀元素，和15式坦克的區別較大。

報導稱，這個像是生銹坦克的物體，最初於一個多星期前在納土納海（位於南海西南，是南海的支海）的一座鑽油平台附近被發現，當時它隨著水流漂浮印尼海軍後來找到了這個奇怪的物體。

接近南海漂浮坦克後，從側面觀察其前下方與海水接觸部位就能判斷是個空心的模型。（圖／網球網）

據印尼一個自稱從事開源情報研究的推特帳號稱，印尼軍方27日在廖內群島附近發現了這個神秘物體，並將其拖到附近的海軍前哨站，確認這是一個製作精細的模型。印尼海軍發佈的視頻顯示，這個模型內部是空心的，這也解釋了其漂浮移動的原因。

《衛星通訊社》引述該帳號消息稱，印尼軍方發現的這個坦克模型，被認為是中共現役的15式/ZTQ-15型坦克複製品，也有媒體認為外型有部份類似美軍艾布蘭坦克。

印尼軍方發現的這個坦克模型，被認為是中共現役的15式/ ZTQ-15型坦克複製品，也有媒體認為外型有部份類似美軍艾布蘭坦克。(圖／網路）

《環球網》指出，現場圖片表明這個坦克模型集合了較多的西方坦克設計項目，例如，外置炮盾、炮塔頂部兩側的觀瞄儀器、位於車體前部中間位置的駕駛員艙門等多處細節特徵，都和美國的艾布蘭主戰坦克高度相似，這些特徵和中共的15式輕型坦克明顯不同。

目前尚不清楚這個模型究竟屬誰，以及出於什麼目的製造的。印尼海軍的聲明中表示，該模型的來源仍然是個謎，對這起奇怪事件的調查仍在進行中。