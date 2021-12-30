印尼西南群島規模7.2地震 震源深度200公里 04:272021/12/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印尼西南群島規模7.2地震。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，印尼西南群島（Kepulauan Barat Daya）今天發生規模7.２地震，震源深度為200公里。（譯者：陳正健）1101230 郭書瑤邊跑邊旅行 13集挑戰42公里 郭書瑤邊跑邊旅行 挑戰主持13集跑完42公里 #西南群島 #震源深度 #200 #印尼 #公里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》工會施壓喊加薪 雅加達訂最低月薪326美元 15:232021/12/29 財經 台東新住民組「新印象舞團」 展現印尼客家風情 18:562021/12/29 寶島 印尼出現首例Omicron變異株本土個案 15:542021/12/28 國際 兆豐銀行明年7大目標拚財管2.0 高資產規模年底有望突破200億 14:462021/12/29 財經 《國際產業》控通膨 印尼擬補貼內需食用油市場 16:482021/12/27 財經 迎2022年 大魯閣新時代請喝200杯曙光咖啡 22:012021/12/27 生活 中興電敦南御所 躋身200萬名宅 04:102021/12/29 產業特刊 桃園好市乘雙券再加碼 1萬份「200換2000」明年1／11登記抽 11:052021/12/29 生活 陸空軍軍醫大學150人醫療隊 支援西安地方醫院 09:422021/12/28 兩岸 女作家陳柔縉遭撞死 外送員強辯時速僅20公里 檢察官不信 11:402021/12/28 社會 屏東印籍女看護確診肺結核落跑 衛生局強調：非開放性肺結核 13:472021/12/28 生活 國際熱門新聞 改善血糖、預防2型糖尿病 研究教你怎麼做 - 國際 北京貿易報復 立陶宛靠歐盟拯救？ 美媒：根本沒用 - 國際 忘了立陶宛吧 一帶一路的下一個熱點 學者點名歐盟這國 - 國際 世衛：Omicron加上Delta變異株 恐導疫情海嘯 - 國際 - 中央社 核電大敵不只地震海嘯 外媒警告：這15座反應爐恐被「引爆」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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