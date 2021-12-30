歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，印尼西南群島（Kepulauan Barat Daya）今天發生規模7.２地震，震源深度為200公里。（譯者：陳正健）1101230

郭書瑤邊跑邊旅行 13集挑戰42公里
郭書瑤邊跑邊旅行 挑戰主持13集跑完42公里
#西南群島 #震源深度 #200 #印尼 #公里