據澎湃新聞報導，中國國家鐵路集團有限公司（簡稱國鐵集團）工作會議今天（1月4日）在北京以電視電話會議形式召開。今年大陸國鐵集團將科學有序、安全優質推進鐵路建設，高質量推進川藏鐵路等大陸國家重點工程，全面完成國家鐵路投資任務，預計建成新線路3300公里以上，其中普速鐵路1900公里左右。

會議中提到，大陸國鐵集團今年的四大目標：

一是高質量推進川藏鐵路建設。推動雅安至新都橋、波密至林芝東西兩段全面形成持續達產能力，盡快實現新都橋至波密中間段重點工程達產穩產。

二是統籌推進重點項目實施。聚焦服務國家重大戰略，緊盯國家「十四五」規劃綱要確定的102項工程中涉鐵項目，紮實推進沿江高鐵、西部陸海新通道等重大工程，深入開展新藏、滇藏鐵路等重大項目前期研究。集中力量開展攻關，推動成都至蘭州、大理至瑞麗、麗江至香格里拉鐵路等難點工程取得新突破。

三是深化建設管理體制機制創新。全面完成鐵路公司佈局調整優化，推進機構人員整合到位，理順管理關係和工作界面，深化崗位管理和薪酬制度改革。發揮國家投資帶動作用，帶動和吸引更多地方和社會資本參與鐵路項目投資。

四是全面提升鐵路建設管理水平。尊重規劃權威性，修編中長期鐵路網規劃，積極推動各層面「多規合一」。