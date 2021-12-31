台股昨（30）日封關，收在18218點，全年大漲3486點，漲幅約為23.66％；而香港恒生指數收在23112點。財信傳媒董事長謝金河表示，30年前台股領先恒生指數1萬點，但因香港背靠中國，將會大好，之後港股像脫韁野馬，2018年港股最高到33484點，台股只有10650點，兩邊指數差距22834點，如今出現豬羊變色走勢，不僅港股3年跌了1萬點，台、港股差距縮小至4893點，由於「香港人和錢紛紛出走」，走向台灣過去30年覆轍，這又是一個大時代的大轉折！

謝金河在臉書發文憶起30年前，1990年台灣加權指數寫下12682點歷史天價前後，香港恒生指數最高只有2732點，台股領先恒生指數一萬點。當時，他認為，台灣30年難翻身，香港背靠中國，會成為資金進入中國的門戶，香港會大好，台灣會加速邊緣化。

他提到，股市聞人榮安邱（本名邱明宏，早年台股四大天王之一）後來賣掉台灣的三商銀、國泰人壽，大力買入滙豐銀行的股票，港股像脫韁野馬噴出，恒指在1993年便衝過萬點，到了2000年千禧年，恒生指數已衝破18000，台灣的加權指數則是在1990年從12682點殺到2485點，此後萬點成了台股的天際缐，可望不可及，即便觸及萬點，每次都遭來崩盤的命運。

謝金河指出，從1990年起，香港成為資金進入中國的前哨站，1997年香港回歸後，大批國企、紅籌股到香港掛牌上市，中資股、國企股取代昔日的洋行股及香港本地財團股，香港股市的容量愈來愈大，恒生指數也愈漲愈高。最顛峰的恒生指數在2018年元月最高到33484點，台灣的加權指數在那時是10650點，兩邊指數相差22834點。周四封關台股加權指數收盤18218點，恒生指數是23112點，兩邊差距縮小至4893點。

今年台灣的加權指數上漲23.66%，香港恒生指數下跌15.13%，國企指數大跌24.6%，成為全球唯一跌破去年三月低點的市場。再往下看，1990年以前，台股一度領先港股一萬點的局面，也許可能出現豬羊變色的走勢。

近期香港通過國安法，部分媒體人和民主派議員紛紛被逮捕。謝金河認為，港百年來的避風港角色宣告結束，港股持續下挫，恐怕看不到低點。他說，值得注意的是，「香港人及資金源源不絕出走，開始走向台灣過去30年覆轍，人與錢全都流入中國的宿命，台灣加權指數最後會與香港恒生指數交叉，只是落在哪個時間點上？這又是一個大時代的大轉折！」