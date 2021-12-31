海軍遼寧艦航母編隊遠海實戰化訓練期間，遼寧艦進行補給。（圖：微信公眾號／大陸國防部發布）

海軍遼寧艦航母編隊遠海實戰化訓練期間，殲-15艦載戰鬥機準備著艦。（圖：微信公眾號／大陸國防部發布）

海軍遼寧艦航母編隊遠海實戰化訓練期間，殲-15艦載戰鬥機進行夜間起降訓練。（圖：微信公眾號／大陸國防部發布）

香港東網報導，中日兩國航空母艦首次同場現身的畫面曝光。中國航空母艦遼寧號日前率領編隊，駛入西太平洋展開遠海訓練。中國官媒微信公眾號「國防部發布」昨天（30日）公開照片，可見由直升機驅逐艦改裝為航空母艦的日本出雲號，抵近偵察和跟蹤監視遼寧號編隊。

大陸「國防部發布」報導，遼寧號編隊30日上午完成遠海實戰化訓練，返回位於山東省青島市的母港。在長達20多天的訓練中，編隊跨黃海、東海並經宮古海峽進入西太平洋多個海域，展開多個課題綜合演練、互為條件對抗訓練。訓練中突出以戰領訓、實戰實訓、聯戰聯訓、體系練兵，對標遠海部署能力需求，深入展開實戰運用研練驗證，旨在有效提升航空母艦編隊體系作戰能力。

遼寧號編隊本月9日啟航，首先直奔黃海某海域，展開編隊搜救、艦載機戰術飛行、空情處置等多項臨戰訓練，同時圍繞艦載戰機全天候作戰展開專攻精練。報導稱，在向西太平洋航渡期間，編隊航行一路、戰鬥一路，保持高度戒備，及時調整戰鬥部署等級，變換戰鬥隊形，有效穩妥處理複雜多變的海空情況。

抵達西太平洋後，遼寧號編隊連續轉戰多個訓練海域，多次展開對空、對潛等分域作戰訓練課目，以及殲15艦載戰機島鏈外跨晝夜連續訓練和戰術飛行。外軍艦機多次抵近偵察和跟蹤監視，編隊全程穩慎處置，多次安排艦載戰機戰鬥起飛、有效應對，展示了指揮員過硬的軍事素質、廣大官兵頑強的戰鬥作風。

大陸官媒釋出的新聞畫面可見，處於「有艦無機」狀態、飛行甲板沒有戰機的出雲號，近距離監視遼寧號編隊展開飛行作業，但遭中國054A型護衛艦日照號阻擋及「反跟蹤」。此外，日本航空自衛隊曾經派出F15戰機，與遼寧號的殲15戰機在空中相遇。