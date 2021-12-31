近幾年來中韓關係因美國部署導彈與商業問題而起伏跌宕，已經讓愈來愈多的韓國年人感覺到中國對韓國國家安全威脅大幅增加。日前韓國國家統一研究院所公布方民調結果顯示，有超過7成韓國成年民眾認為，除北韓之外，中國是對韓國國家安全最大的威脅。

據《韓聯社》報導，韓國國家統一研究院 (KINU) 對1006名成年人的一項調查顯示，71.8% 的受訪者認為中國是對國家的最大威脅，其次是日本（21.1%）和美國（6.3%）。

統一研究院的民調報告表示，中國大陸對周邊國家的「脅迫和不尊重態度」、對香港民主運動的打壓以及對台灣的壓力，可能影響了人們對中國的看法。

報導說，在美中競爭加劇的情況下，52.5% 的人表示首爾政府應尋求兩個世界大國之間的平衡外交，而 31.1% 的人支持加強與華盛頓的聯盟。

調查報告指，該調查的信心水準為95%，抽樣誤差幅度為正負 3.1 個百分點。

這項由統一研究院進行的調查較3月由首爾的Hankook Research公司為美國智庫芝加哥全球事務委員會 (CCGA) 所進行的調查結果相近，今年3月針對1000人進行的民意調查顯示，有83%的人認為中國大陸對韓國國家安全構成威脅。但同時也有12% 的受訪者將中國大陸視為安全合作夥伴。

在3月的調查中，從0的最大威脅到10的最小威脅，中國在調查中的指數為3.6，與北韓的3.5和日本的3.7相仿，而美國指數為6.4。在2年前相同的調查顯示，中國得分為4.8，顯示韓國民眾認為中國的威脅正逐年增加。

在同一次的調查中，有60%民眾認為中國更像是經濟威脅，而37%認為中國更像是經濟夥伴。

這項3月進行的調查信心水準為95%，抽樣誤差幅度為正負 0.1%。