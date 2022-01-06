經濟高速成長的階段已經過去，富達表示，2022年的焦點將聚焦在通貨膨脹、央行政策和中國經濟成長上，此外，供應鍊和能源瓶頸可能2022年投資波動的主要來源。

富達指出，市場中仍有兩大因子會在2022年持續顯著的影響資產配置，這二大因子分別是通膨及中國經濟成長的放緩。通膨已是市場共識，因此各國央行應會開始調整其各種寬鬆的貨幣政策，但預期財政政策仍會支持經濟成長。

除了通膨和中國經濟成長放緩之外，富達指出，供應鏈問題及能源的瓶頸都可能會造成進一步的波動，即使如此，仍不會改變目前對於股票及債券市場的看法。

富達進一步指出，受到強勁的成長和高通膨的影響，市場預期債券殖利率會持續攀升，雖然近期上漲快速，但隨著成長面臨雙向風險以及供應鏈瓶頸的緩解，債券表現將會趨於穩定，這將有利於信用債券和股票的表現。

至於新興市場在經歷多年令人失望的成長後，富達說，2022年有可能會帶來好的驚喜，如疫情影響的減緩、疫苗的推出、經濟重啟和大宗商品價格上漲等等，將有助於改善新興市場貿易條件並加強新興市場的基本面狀況。