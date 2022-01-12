針對2022年中國市場投資，富達國際表示，由於中國股、債皆具吸引力，外資持有部位將續增。

富達國際在11日晚上舉辦「2022中國市場投資展望線上媒體說明會作以上表示。

新冠疫情反覆無常，加以Omicron變異毒株的出現，持續為全球經濟復甦增添不確定性，而流動性趨緊更使歐美政策陷入進退兩難處境。富達國際認為，中國大陸在政策定調重回穩定成長的目標下，將持續推進結構性改革，啟動發展動能，預期其貨幣政策將保持相對寬鬆與獨立、股票以及債券市場仍具全球吸引力、外資持倉也將持續上升。

富達國際中國區股票投資主管及基金經理人周文群表示，進入2022年，中國大陸在面對需求緊縮、供給衝擊、預期成長轉弱等三重壓力下，中央政府將穩定成長放在更重要的位置。自2021年12月以來密集的政策定調以及相對應的寬鬆政策，讓富達國際對2022年經濟觸底回升更有信心。

有鑑於中國大陸在應對疫情時始終維持正常的貨幣政策，富達國際預期2022年將有更多的政策空間來支持經濟發展，由於穩定成長被視為優先要務，相信中國大陸的經濟結構性改革仍將持續。反觀海外市場，全球央行在經過兩年的巨量流動性投放後，許多國家可能面臨貨幣政策趨緊的壓力，在央行大幅擴張的資產負債表以及通膨壓力不斷升溫下，都將限制歐美政府再度寬鬆的可能性。

在政策寬鬆預期的背景下，預期中國大陸經濟會在2022年觸底反彈。從業績加速成長和評價的角度來看，A股核心資產頗具吸引力，這也是外資自2015年以來持續流入的原因，且相信此情況將持續。同時，富達國際認為在成長股領域，2022年投資人將更加注重評價的安全邊際。在板塊佈局上，則更看好消費、建材、地產供應鏈等相關產業。