明年元旦有3天連續假期，新北市新店分局預估轄內重要聯外道路與觀光遊憩景點將湧現出遊人潮，為加強交通秩序整理，紓解車潮，將於轄內風景區及易塞車路段實施交通管制、疏導，以確保交通順暢。

為配合交通部高速公路局交通管制措施，110年12月31日及111年1月1日0時至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。新店分局提醒，若遇匝道管制或國道5號車多時，建議駕駛人可改走台9線、106乙線道等替代道路，以省下寶貴行車時間。

新店分局也指出，自110年12月23日起至111年3月24日止，碧潭風景區東岸廣場舉辦「2021碧潭地景藝術節」活動，民眾出發前可先查詢即時路況，或多加利用大眾交通運輸工具及接駁車前往。遇有出現車多壅塞情形，請遵從員警及義交人員指揮疏導，以免車流延滯及耽誤行車時間，共同維護假期交通順暢與安全。

鑒於近日天氣寒冷，警方更呼籲民眾參加餐敘、跨年活動如飲酒或食用含酒精等食補，千萬別僥倖開車上路，善用「指定駕駛」、或請業者「代客叫車、代駕」服務，連假期間警方將提升執法強度與密度，確保每一位用路人的安全。

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