太平警分局邀請轄內各金融機構、珠寶銀樓業、當鋪業、彩券業及加油站等業者共同參與「111年度加強重要節日金融機構安全維護暨保護民眾存提款座談會」。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

因應今(111)年度加強重要節日金融機構安全維護工作即將到來，太平警分局特邀請轄內各金融機構、珠寶銀樓業、當鋪業、彩券業及加油站等業者，於日前共同參與「111年度加強重要節日金融機構安全維護暨保護民眾存提款座談會」，主動聽取業者對於重要節日期間安全維護之建言，建構多面向交流平台，藉由落實三大工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，共同維護轄區治安。

座談會由太平警分局分局長葉志誠主持，會中警方宣導防搶、防竊應注意事項及防衛空間的概念，各金融機構或大量金流出入之商家於重要節日期間，如有民眾須護鈔或有現金須補鈔情形，可撥打110或轄區派出所電話，通知警方派員前往協助執行護(補)鈔勤務，以防遭有心人士覬覦作案

會中也籲請參加會議的代表協助宣導民眾提領大量金額有異常舉動時，多加關懷提問，必要時通知轄區警方到場協助，以維民眾財產安全。

最後，為有效防制年節詐欺案件，警方將持續查緝詐欺車手、加強熱點巡簽以防制車手提領，也將深入社區宣導新興詐騙手法、案例分享以及因應作法，避免民眾辛苦的血汗錢受騙。

太平分局呼籲，年節期間財不露白，外出勿將重要錢財放置車內，另如遇疑似詐騙手法時，謹記「一聽二掛三查證」之要領，期藉由本次座談會之協調聯繫，共同維護轄區治安，讓民眾迎春平安過好年。