嘉義縣衛生局為防堵疫情擴散，今天開設中埔、水上和朴子大型接種站供民眾接種第3劑莫德納疫苗，民眾接種意願相當高，各接種站及鄉鎮衛生所都出現排隊狀況，根據統計，今天共有1萬129人接種第三劑莫德納疫苗。

大型接種站如水上國小站原預計上、下午各發500張號碼牌，因民眾踴躍前往，下午場再加開劑量，嘉義縣長翁章梁及衛生局長趙紋華今天也前往視察接種狀況。

翁章梁說，農曆過年要到了，台灣人在世界各地打拼，年節到了就要回家團圓，國外疫情相對沒有國內控制得好，國人返鄉就會有疫病疑慮，雖中央政府嚴格規畫入境門檻，鄉親也不能掉以輕心，病毒是看不到的，衛生局正在大量施打疫苗，鞏固群體防護力，台灣人才可以一起過個好年。

衛生局指出，明起18鄉鎮市衛生所、42間合約醫療機構也提供疫苗接種服務，民眾可透過「嘉義縣疫苗預約系統」線上預約選擇疫苗劑型，目前已有約3000人預約，18歲以上民眾接種第1、2劑疫苗，送200元禮券或等值禮品。