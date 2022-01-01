迎接2022年，外交部首度在「外交及國際事務學院」舉辦跨年晚會，邀請印太國家駐台使節與代表及官員歡慶新年，一齊欣賞台北101大樓跨年燈光煙火表演。

晚會主持人、外交部政務次長田中光致詞表示，感謝印太國家在國際場域給予台灣的支持與協助，疫情雖帶給世人許多苦難，但也讓我們看到人與人之間互助的友誼與善的循環，希望新的一年，疫情能早日結束，讓我們的生活恢復正常，增進與各國實際的交流。

出席晚會的駐台使節與代表發言時，感謝台灣在對抗疫情所提供的協助，也期盼在新的一年裡，各國與台灣間的關係更加緊密，一起以積極樂觀的精神，邁向2022年。

跨年晚會計有11國駐台使節、代表及官員出席，包括吐瓦魯大使涂莉梅（Limasene Teatu）、馬紹爾群島大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）、新加坡代表葉偉傑、印尼代表章溥帝（Budi Santoso）、巴布亞紐幾內亞代表康德銘（Tommy Kambu Kunji）、越南代表武進勇（Vu Tien Dung）及印度副代表崔柏尚（Prasant Tripathi）。另外諾魯駐台大使館、日本、韓國、泰國駐台代表機構也派官員與會。

外交部指出，晚會現場互動熱絡，氣氛融洽，台北101大樓跨年煙火令所有賓客印象深刻，有助提升我國與印太國家駐台使節及代表的情誼。